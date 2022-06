PSG : après Galtier et Zidane, Campos met le paquet avec un coach huppé et relance Lukaku !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Luis Campos veut faire feu de tout bois pour ses premiers pas au PSG. Nommé la semaine dernière en tant que conseiller football, l’ancien homme fort du recrutement du LOSC joue sa crédibilité à Paris et n’hésite pas à mettre les petits plats dans les grands pour construire une grande équipe. Sur le banc, en plus des pistes Christophe Galtier et Zinédine Zidane, Campos a ainsi vu Massimiliano Allegri hier lors d’un déjeuner.

Si la version officielle est celle du « hasard », La Gazzetta dello Sport assure que c'est tout l'inverse ! Le dirigeant du PSG aurait fait une ultime tentative pour convaincre l'entraîneur de la Juventus Turin, qui a décliné malgré une offre de contrat de trois saisons à 12 millions d’euros par an ! Les contacts entre les deux hommes remontent à plusieurs semaines mais le technicien italien s'est montré clair lors de leur dernière entrevue : « J'ai un engagement avec la Juve qui va au-delà de mon contrat. Je reste à Turin. »

En parallèle, Campos tente de renforcer l’effectif du PSG. Selon le Corriere della Sera, l’Inter Milan attend ainsi une relance pour Milan Skriniar, avec un accord possible à 70 M€. Le club de la capitale française aurait également tenté le coup pour Romelu Lukaku, mais lui souhaite revenir dans son ancienne équipe. Les Nerazzurri sont optimistes au sujet de négociations pour un prêt payant avec Chelsea.

Gazzetta : La version officielle de la rencontre Campos-Allegri est celle du "hasard", mais c'est tout l'inverse. Le dirigeant du #PSG aurait fait une ultime tentative pour convaincre l'entraîneur de la #Juve, qui a décliné malgré une offre de contrat de trois saisons à 12M/an. pic.twitter.com/hZeT4kT5RL — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 15, 2022

Pour résumer Conseiller du PSG en matière de recrutement, Luis Campos est sur tous les fronts en ce début de mercato estival. Dernière piste en date : Romelu Lukaku (Chelsea), en plus de Massimiliano Allegri (Juventus) et de Milan Skriniar (Inter).

Bastien Aubert

Rédacteur