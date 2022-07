PSG : après Galtier, Neymar a trouvé de nouveaux alliés au club

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Entré en jeu hier contre les Urawa Red Diamonds pour le troisième match amical du PSG, Neymar (30 ans) s’est montré en jambes et même décisif sur le dernier but d’Arnaud Kalimuendo (3-0). Le Brésilien a profité de l’aubaine pour envoyer un signe fort pour son avenir.

« Je souhaite rester à Paris. Je ne sais pas pour le club puisqu'il ne m'a jamais rien dit. J'ai un contrat de plusieurs années ici (jusqu'en 2027). Voilà. Pour le moment, on ne m'a rien dit, a-t-il expliqué. La vérité, c'est que je n'ai rien à prouver à personne. Les gens parlent trop car ils ne peuvent rien faire d'autre. »

Au-delà des envies de Neymar se pose la question d’un dégraissage demandé par les dirigeants du PSG et Luis Campos. En interne, en plus d’un Christophe Galtier qui a adoubé le Brésilien, ce dernier compte de plus en plus d’alliés. « Au sein du PSG, certains estiment que Neymar est une cible un peu trop facile et que les critiques à son égard sont exagérées », glisse L’Équipe ce dimanche.