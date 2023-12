PSG : après Luis Enrique, al-Khelaïfi fait une annonce cash sur le Mercato

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG verra le printemps. Mené par le Borussia après moult occasions ratées, le club de la capitale a finalement égalisé grâce à une frappe sèche du génial Warren Zaïre-Emery (1-1) et connaîtra son adversaire en 8es de finale de Ligue des champions lundi midi en Suisse.

« On a joué avec notre niveau, notre style, et notre entraîneur Luis Enrique. On est contents de lui, de son travail, sur le style de jeu, ce qu’on veut et ce qu’on aime offensivement, a déclaré Nasser al-Khelaïfi sur Canal+. On va continuer, le coach est vraiment très motivé pour faire la même chose. On a signé avec lui pour un jeu offensif. On a beaucoup d’occasions mais c’est le foot. »

« On va voir »

Après avoir conforté Luis Enrique dans ses fonctions, le président du PSG a fait une annonce sur le mercato hivernal : « Je ne sais pas, il y a encore quelques semaines devant nous, on va voir. » Aux dernières nouvelles, le PSG serait en quête de deux renforts en janvier, un en défense et un autre au milieu.

PSG : après Dortmund, al-Khelaïfi fait une grande annonce sur l’avenir de Luis Enrique https://t.co/a6UGSeEgMx — But! Football Club (@club_but) December 14, 2023

Podcast Men's Up Life