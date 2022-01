PSG : après Mbappé, un nouveau cadre du vestiaire envoie un signal fort à Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce samedi, et après neuf jours de repos bien mérité, le PSG a repris le chemin de l'entraînement. Une reprise fixée seulement deux jours avant le déplacement en 16e de finale de Coupe de France au stade de la Rabine de Vannes.

A cette occasion, on a pu se rendre compte que les Parisiens ont été relativement épargné par le Covid puisque quasiment toutes les stars attendues pour le match face aux Bretons étaient sur le terrain.

Navas dans de bonnes dispositions pour batailler avec Donnarumma

Il y avait même une petite surprise avec la présence de Keylor Navas, lequel disposait pourtant, comme les Sud-Américains (Messi, Paredes, Di Maria, Neymar et Marquinhos), de vacances prolongées de quelques jours.

Initialement attendu dimanche, le Costaricien a – semble-t-il – voulu marquer son territoire et montrer sa motivation face à la concurrence qu'il entretient avec Gianluigi Donnarumma. Sur la fin d'année et du fait de ses performances plus régulières, l'Italien avait pris le dessus pour le poste de numéro 1 dans la hiérarchie. Avec le changement d'année, Keylor Navas prépare visiblement un changement de braquet...

L'ancien gardien du Real Madrid postule pour le match de Vannes au même titre que Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Marco Verratti, Danilo, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Ander Herrera et Kylian Mbappé, rentré dès vendredi au Camp des Loges.