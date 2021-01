PSG, ASSE : Pochettino, un premier pari a scotché les Verts et prêt à être retenté ?

Zapping But! Football Club PSG : présentation vidéo du nouveau maillot domicile saison 2020-2021

Mauricio Pochettino a découvert, ce mercredi, que les joutes de Ligue 1 pouvaient être difficiles y compris quand on s'appelle le PSG. L'entraîneur argentin, pour son baptême du feu, a concédé un nul sur la pelouse d'une méritante formation de l'ASSE (1-1).

Un résultat décevant pour les Parisiens d'autant plus que l'OL a battu Lens et se détache un peu plus au classement. Mais cela n'a pas empêché pour autant Mauricio Pochettino de tenter d'imprimer sa patte avec un premier choix fort.

Le vestiaire de l'ASSE épaté par un Verratti insaisissable

L'entraîneur argentin a en effet tenté le pari d'aligner Marco Verratti en position de meneur de jeu beaucoup plus avancé qu'à l'habitude. Le bilan est plutôt bon même si l'Italien continue d'éprouver des difficultés aux abords de la surface adverse.

Une chose est sûre, ce Verratti meneur de jeu a fait souffrir les joueurs stéphanois. Au point que ses capacités balle au pied étaient au menu de l'entraînement de jeu, comme le révèle l'Equipe. « Hier à l'entraînement, les hommes de Claude Puel n'en revenaient pas de la difficulté qu'ils avaient à lui prendre le ballon une fois qu'il l'avait dans les pieds », écrit le quotidien dans son édition de vendredi. Aux dernières nouvelles, le pari devrait être retenté dès ce soir pour la réception du Stade Brestois (21h).