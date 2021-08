PSG, ASSE, LOSC, RC Lens - Mercato : coup de théâtre pour Kalimuendo !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Auteur de 8 buts et 6 passes décisives avec le RC Lens pour sa première saison en L1, Arnaud Kalimuendo a été rapatrié par le PSG cet été. Le club de la capitale n’a pas hésité à faire jouer sa clause de rachat pour miser sur le jeune attaquant prêté en Artois.

Poussif et peu inspiré samedi dernier à Orléans (1-0), loupant deux bonnes situations, Kalimuendo a montré contre le Séville FC mardi qu’il faudrait peut-être compter sur lui cette saison au PSG. Déterminant et décisif grâce à ses qualités de vitesse et de percussion, il a marqué des points auprès de Mauricio Pochettino.

« Le fait que le PSG paye pour le récupérer peut laisser penser qu’il compte sur lui pour intégrer la rotation des attaquants parisiens derrière Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, assure L’Équipe. Un départ de Pablo Sarabia pourrait lui offrir plus de perspectives dans la capitale cette saison. » Si Kalimuendo venait à rester à Paris, l’ASSE, le LOSC et plus récemment le Betis Séville resteraient alors à quai.

Selon @mundodeportivo, le Betis veut Kalimuendo sous forme de prêt. — 𝙈𝙎𝙑 𝙁𝙤𝙤𝙩 🗞 (@MSVFoot) July 29, 2021