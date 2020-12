PSG, ASSE - Mercato : Leonardo s’est évité un nouveau cas Aouchiche

Lors de l'arrivée des Qataris au PSG, le but avoué était de copier le projet de Florentino Pérez pour le Real Madrid lors de son premier mandat, à savoir Zidanes et Pavones, mélange harmonieux de superstars et de jeunes formés au club. Sauf qu'à Paris, ça ne peut pas marcher car, pour être compétition à l'échelle européenne, le club de la capitale doit avoir des top joueurs à tous les postes. Ce qui bouche de fait l'horizon des jeunes. Le cas Adil Aouchiche, parti signer son premier contrat professionnel à l'AS Saint-Etienne cet été, en est l'illustration la plus criante.

Pembélé prolongé jusqu'en 2024

Le Stéphanois n'était que le dernier en date d'une longue liste de joueurs ayant été contraint à la migration pour pouvoir exister. Et qui ont ensuite fait du mal au PSG, comme Kingsley Coman, buteur lors de la finale de Champions League en août pour le Bayern Munich face à son club formateur. Ou encore Christopher Nkunku, qui a égalisé pour le RB Leipzig face aux hommes de Tuchel lors du tour de poules de cette même C1 il y a un mois.

Mais Leonardo a réussi dernièrement à s'éviter un nouveau cas Aouchiche. Il s'est en effet entendu avec l'entourage de Timothée Pembélé pour prolonger son contrat de trois ans, soit jusqu'en 2024. L'annonce est intervenue dimanche. La veille, le défenseur de 18 ans avait été titularisé par Thomas Tuchel pour la réception des Girondins de Bordeaux (2-2). Une première qui devrait en appeler d'autres…