PSG, ASSE - Mercato : un nouveau cas Aouchiche dans les tuyaux ?

Après Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi l'été dernier et plus récemment Soumaila Coulibaly, le Paris Saint-Germain pourrait perdre un nouveau titi lors du mercato estival. Il s'agit du jeune défenseur central français, Abdoulaye Kamara.

En effet, selon les informations de nos confrères de Foot Mercato, le joueur de 17 ans ne compterait pas accepter la proposition de contrat professionnel de la part du PSG et devrait rejoindre le Borussia Dortmund ou le Bayer Leverkusen. Une décision quant à son choix devrait être prise dans les prochains jours.

🚨Info : Malgré une proposition du #PSG, Abdoulaye Kamara 🇫🇷 devrait prendre la direction de l'Allemagne. Une finale entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, un club dont il a déjà visité les installations, est lancée. https://t.co/Ast9CayfWs — Santi' FM (@Santi_J_FM) May 30, 2021