PSG, ASSE - Mercato : une offre de 75M€ est tombée pour Wesley Fofana !

Le PSG a une forte concurrence sur le dossier Wesley Fofana. Alors que les dirigeants parisiens envisagent de recruter l’ancien joueur de l’ASSE pour renforcer leur défense, le défenseur tricolore suscite aussi l’intérêt de grands clubs européens. En Angleterre, un club du Big 5 en a fait sa priorité et a même formulé une offre de 75 millions d’euros pour un transfert cet été.

Chelsea met les moyens

Selon les informations de L’Equipe, les dirigeants de Chelsea ont fait une première offre de 75 millions d'euros à Leicester pour les services de Wesley Fofana. Une offre immédiatement refusée par les Foxes, qui ne veulent pas forcément vendre leur joueur et encore moins pour un prix inférieur à leurs attentes (100 millions d’euros). En plus du PSG et de Chelsea, Manchester City serait également à l’affût sur ce dossier. De son côté, le joueur souhaiterait quitter le club cet été pour jouer la Ligue des Champions et optimiser ses chances de participer à la Coupe du Monde au Qatar, cet hiver.

INFO L'ÉQUIPE. Les Blues sont passés à l'action pour tenter de recruter Wesley Fofana. Mais leur première proposition, qui avoisine les 75 M€, a été refusée par Leicester City. https://t.co/fdvHSaOfgw pic.twitter.com/uCAwYr917a — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 3, 2022

