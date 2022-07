PSG, FC Barcelone - Mercato : les géants européens se disputent un crack de 18 ans

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Aston Villa devrait vendre cette été une pépite convoitée par toute l'Europe. À 18 ans, Carney Chukwuemeka, 16 apparitions en Premier League et capitaine des U19 en sélection anglaise, a séduit toute l'Europe. Le buteur britannique aimerait franchir un cap et viser un grand club, et de son côtés les Vilains ne s'opposent pas à un départ puisque leur jeune attaquant arrive en fin de contrat l'été prochain et le club a besoin de liquidités.

PSG, Barça et les autres...

De très grands clubs se sont intéressés au jeune anglais. Avec seulement seize apparitions dont seulement tris titularisations, il avait déjà réussi à se mettre le Royaume dans la poche, aujourd'hui le PSG et le FC Barcelone, sur tous les fronts cet été, son très intéressés par le jeune talent londonien. Liverpool, le Borussia Dortmund, Ainsi que Newcastle sont également sur le coup, d'ailleurs les Magpies pourraient doubler les Catalans qui ont été refroidis par le prix.

Aston Villa demande beaucoup

Rien n'est jamais aussi facile sur le mercato. Les prétendants s'accumulent, et certains s'en vont en constatant que Villa demande pas moins de 20 millions de livres (soit 24 milions d'euros) pour lâcher Chukwuemeka à un an du terme de son contrat et après seulement seize matches en pro. C'est le cas des Blaugranas. Le PSg qui a abandonné Scamacca pourrait tenter le coup mais ne veut plus surpayer de joueurs, en parallèle les dossiers Sanches et Mukiele patinent. Affaire à suivre...