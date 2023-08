PSG, Bayern Munich – Mercato : énorme coup de tonnerre dans le dossier Harry Kane !

Ciblé par le PSG au début de l'été, Harry Kane, l'attaquant de Tottenham, a donné sa priorité au Bayern Munich depuis plusieurs semaines. Et ce jeudi, les Spurs ont enfin accepté de transférer leur buteur en Bavière.

Selon les informations de The Athletic ce jeudi matin, l'offre est supérieure à 100 M€. Kane (30 ans) doublerait son salaire en rejoignant le Bayern. Mais cela ne l'empêcherait pas de se poser des question. The Athletic laissait entendre qu'il s'interrogeait, et les médias allemandes confirment que l'Anglais ne serait plus si chaud à l'idée de rejoindre la Bavière ! Sky Sport confirme aussi. Kane pourrait finalement rester à Tottenham !

❗️ℹ️ I can confirm that Harry #Kane is actually hesitating and FC Bayern is aware of it - Despite the verbal agreement with Bayern. Despite the agreement in principle between Bayern and Tottenham.



➡️ I've just been told it's a „50/50“ decision for Kane right now. @SkySportDE… pic.twitter.com/H6jgqkmTVP