PSG : Cristiano Ronaldo fait planer un gros danger sur la tête de Pochettino à Manchester

Mauricio Pochettino sera-t-il le remplaçant d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United ? Selon les dernières rumeurs, l’actuel entraîneur du PSG serait bien placé pour prendre la suite de l’intérimaire Michael Carrick malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023.

Le technicien argentin, déçu de ne pas avoir les mains totalement libres pour mener son projet au PSG, serait intéressé par un rebond en Angleterre, où sa famille vit toujours du côté de Londres. En attendant, Cristiano Ronaldo (36 ans) pourrait être un premier frein à son arrivée chez les Red Devils... où il aurait déjà savonné la planche de Solskjaer !

« Je suis désolé pour Solskjaer parce qu’il avait un plan bien défini pour l’équipe depuis la fin de la saison dernière, a expliqué l’ancien Gunner Paul Merson sur Sky Sport. Son projet était basé sur la jeunesse, la vivacité et beaucoup d’énergie. Ensuite, l’arrivée de Cristiano Ronaldo le dernier jour du mercato estival a ruiné tous ses plans ! Tout était fait en fonction de lui mais on ne peut pas jouer le contre avec lui. Cette saison, Bruno Fernandes touche par exemple à peine le ballon. Attention aux mauvaises interprétations : je pense que CR7 est l’un des meilleurs joueurs du monde mais il est clair qu’il s’agit du talon d’Achille de cette équipe. » S’il devait rejoindre MU en mains, Pochettino est déjà prévenu.

