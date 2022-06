PSG : Daniel Riolo confirme Galtier dévoile les raisons du cuisant échec du Qatar avec Zidane

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Daniel Riolo n’est pas du genre à se défausser. Hier soir, le journaliste de RMC Sport a assumé son erreur au sujet de l’arrivée de Zinédine Zidane au PSG et a expliqué que Nasser Al-Khelaïfi avait bel et bien menti quand il dit n’avoir jamais discuté avec lui.

« Le grand mensonge de Nasser Al-Khelaïfi, c’est donc le 21 juin, a-t-il ironisé. Il aurait pu le dire plus tôt que Zidane ne voulait pas venir. Pourquoi a-t-il attendu le 21 juin ? Pour la première fois de sa vie, il a pris un râteau et il est bien décidé à ne pas l’assumer (...) Ce qu’il s’est passé à la Ligue des Nations a fait pencher un peu la balance chez Zidane, savoir que quoi qu’il arrive à la Coupe du Monde, Deschamps laissera l’équipe de France à Zidane. C’est acté et définitif. Le PSG, lui, n’a toujours pas d’entraîneur au 21 juin, ce sera probablement Galtier. »

Riolo en a remis une couche sur les mensonges du président du PSG. « Nasser ment quand il dit qu’il n’a jamais discuté avec Zidane, on le sait tous. Jusqu’au bout, il y a cru, on y a cru, j’y ai cru, a-t-il assumé. Je ne pensais pas le Qatar capable de prendre un râteau. Ils l’ont pris, ça arrive à tout le monde. Et, là, ils sont en train de raconter une histoire qui fait rire à l’avance et qui va nous donner du grain à moudre dans les semaines qui viennent. »

Pour résumer Comme il l’avait promis mardi après l’interview de Nasser Al-Khelaïfi dans Le Parisien, Daniel Riolo a fait des révélations au sujet de l’échec des dirigeants du PSG dans le dossier Zinédine Zidane. Des confidences qui en amènent d'autres.

Bastien Aubert

Rédacteur