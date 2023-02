PSG : Daniel Riolo demande la tête de Galtier, Campos vraiment menacé ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG est en crise à deux jours d’affronter le Bayern Munich en 8es de finale de la Ligue des champions. Hier, les hommes de Christophe Galtier ont pris l’eau à Monaco, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 (1-3). Si Galtier ne s’est pas caché en conférence de presse d’après match, de vives tensions avaient éclaté auparavant en bord de pelouse. Luis Campos était décidé à recadrer son groupe et a reproché à ses joueurs un « manque d’agressivité », selon L’Équipe. Si cette remontrance n’a pas été du goût de tout le monde, Neymar et Marquinhos en tête, Jonathan McHardy estime que le dirigeant portugais est dépassé et n’a plus rien à faire au PSG. « Luis Campos a tout faux. C’était un échec qui était annoncé, il n’a rien à faire dans un projet comme le PSG », estime le chroniqueur de RMC Sport. Daniel Riolo, de son côté, vise plutôt Galtier. « Je crois que le PSG n’a jamais été aussi mauvais.... sortir Galtier vite. J’entends bien que le problème n’est pas QUE le coach … évidemment. Mais là on a le plus mauvais depuis 10 ans, donc il faut vite passer à autre chose. » Je crois que le PSG n’a jamais été aussi mauvais … sortir Galtier vite !! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 11, 2023

