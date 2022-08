PSG : déjà des tensions dans le nouveau board, fin du Mercato menacée !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Le PSG caracole en tête de la L1 mais en interne, tout ne serait pas si rose à en croire RMC. Selon le média, ce ne serait pas vraiment l'amour entre Luis Campos et Antero Henrique... « Si l’axe Galtier-Campos est très fort, on ne peut pas en dire de même en ce qui concerne la collaboration entre l’ancien dirigeant du LOSC et Antero Henrique. Le conseiller technique a un large réseau dans le milieu du football et chez les agents en particulier. Dans les entourages de joueurs, on s’étonne parfois de la différence de vision entre les deux hommes forts du mercato parisien. "Ils ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde", nous confie un représentant de joueur. "L’un voulait vendre quand l’autre nous parlait uniquement d’un prêt avec option d’achat", pour un jeune joueur très courtisé »...

Les tensions auraient notamment trait au cas de Gana Gueye... « Au sein du club, on souhaite vendre le plus vite possible pour pouvoir accueillir les trois joueurs espérés par le coach. Actuellement, le cas d’Idrissa Gueye fait débat en interne. Antero Henrique est prêt à le céder gratuitement à Porto ou au Sporting mais il réclame une indemnité de transfert pour Everton, club avec lequel le Sénégalais a trouvé un accord depuis une semaine. » Henrique serait donc attendu sur ce dossier, mais aussi sur les départs espérés d'Ander Herrera, Leandro Paredes, Keylor Navas et Mauro Icardi...