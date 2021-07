PSG - Denis Balbir : « Sergio Ramos peut être un coup pour attirer Cristiano Ronaldo »

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le Paris Saint-Germain ne transpire pas l’inquiétude. C’est une équipe avec tellement de grands joueurs. En plus, le recrutement est très musclé et équilibré par rapport à ce qu’on a pu voir par le passé. Il y a eu beaucoup de gâchis ces dernières années : Kehrer, Draxler … des gars achetés à des prix faramineux. La première recrue étant le capitaine des Pays-Bas, Georginio Wijnaldum, il a déjà convaincu par le passé et brillé à l’Euro. Mauricio Pochettino doit trouver l’équilibre. C’est un grand club, une grande institution avec de nombreux titres de champions, mais l’objectif, c’est la Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier que la Ligue 1 n’est plus une routine. Plusieurs équipes viennent désormais les déranger. Il faut arriver à un équilibre entre l’ambition de la Ligue des Champions et gérer le championnat dans le même temps. C’est un challenge supplémentaire.

« Si les résultats n’arrivent pas vite … »

En plus, il faudra s’accommoder avec les différents égos dans le vestiaire. Une équipe se crée souvent grâce à une super ambiance. Kylian Mbappé se serait interrogé sur le recrutement de Sergio Ramos par exemple, ça n’est pas une bonne chose. C’est ce genre de petites fuites de vestiaire qui peuvent faire mal au collectif et plomber l’ambiance au cours de la saison. Au niveau du sportif, ils ont largement le niveau pour remporter tous les trophées. Désormais, il faut trouver une osmose générale. Si les résultats n’arrivent pas vite, il y aura sûrement des polémiques dans le vestiaire. On voit le cas de Presnel Kimpembe qui se pose des questions pour son avenir. Ce sont des grains de sable qui peuvent nuire aux résultats du club. Mauricio Pochettino devra gérer tout cela et ça n’est pas une mince affaire.

« J’émets plus de doutes sur Ramos que sur Donnarumma »

Je pense que Sergio Ramos peut-être un coup pour attirer un joueur comme Cristiano Ronaldo par exemple. Le PSG a déjà tenté des coups par le passé avec Buffon et Beckham, même si Ramos est sans aucun doute plus en forme qu’eux. Mais quand on voit la charnière Kimpembe-Marquinhos, on peut légitimement se poser des questions. J’ai du mal à comprendre l’intérêt, contrairement à Donnarumma. À la vue de son âge, de sa marge de progression et de son poste particulier, l’Italien est un super coup. Certes, Keylor Navas a été excellent en Ligue des Champions, mais le Paris Saint-Germain se protège pour des années alors qu’ils ont été critiqués pour la qualité de leur gardien par le passé. C’est un poste clef, et il est désormais assuré pour de longues années. J’émets plus de doutes sur Ramos que sur Donnarumma. Keylor Navas est un grand portier et il se battra pour sa place de titulaire. Un goal doit avoir 100% de la confiance de son entraîneur, sinon, il est difficile d’atteindre son meilleur niveau. Beaucoup d’anciens gardiens ont parlé à ce sujet et Pochettino devra rapidement trancher pour tirer le maximum de son futur titulaire. La clef de la saison se jouera certainement autour de l’aura du technicien argentin et sa capacité à gérer un coup pétri de talents.