PSG : des recrues arrivent, Mbappé rassuré sur son avenir et le prochain Mercato !

Depuis le retour de la Coupe du monde, Kylian Mbappé n’envoie que des signaux positifs au PSG. L’attaquant de 24 ans veut être un leader pour ses coéquipiers pour n’avoir aucun regret et pousser les autres à se dépasser. Malgré un mercato hivernal totalement raté par le club, il sait aussi que le président Nasser Al-Khelaïfi et son équipe, ainsi que Luis Campos, ont commencé à travailler sur le recrutement de la saison prochaine.

Selon L’Équipe, les rendez-vous se sont enchaînés depuis début février. Milan Skriniar est attendu, et d’autres dossiers ont pu avancer en reprenant une partie du travail effectuée l’été dernier qui n’avait pas pu aboutir. En attendant, personne ne se montre pressé de conclure la levée de l’option de Mbappé pour le moment. De son côté, Mbappé ne prendra pas position avant la fin de saison sur son option. Le temps de voir si les paroles continuent d’être suivies d’actes.

« Kylian est devenu notre recordman de buts la semaine dernière (201 depuis son arrivée à l’été 2017), ce qui veut dire qu’il est le plus grand joueur de l’histoire du club, devant tant de talents qui ont joué pour le PSG, explique Al-Khelaïfi. Je suis tellement fier de ce qu’il fait pour le club et je sais qu’il va battre encore des records. Il aime les records et les records l’aiment. C’est une inspiration pour tout le monde, pour les Parisiens mais aussi pour la France. C’est un ambassadeur du football dans le monde. »