PSG : Doha cherche déjà un remplaçant à Pochettino, le successeur de Leonardo est trouvé !

La pression est devenue insoutenable. Depuis plusieurs jours, les rumeurs d’un départ de Mauricio Pochettino ont été lancées et même relancées par la presse italienne hier. Devant ces bruits persistants, Leonardo a tenu à briser le silence. « Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine, a-t-il affirmé à France Football. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail. »

Selon Romain Molina, les relations fraîches entre Leonardo et Pochettino sont pourtant vraies. Dans une longue séquence, le journaliste indépendant confirme la nouvelle mais dément toute présence de clans dans le vestiaire du PSG. Le technicien argentin serait bien las de cette situation au point que ses dirigeants auraient déjà sondé des remplaçants potentiels (Conte ?) même si rien ne dit qu'il quittera le club cet été.

Paratici pour remplacer Leonardo au PSG ?

Aussi, Molina explique que Leonardo n’a pas de bons rapports avec certains joueurs du PSG, ce qui pourrait notamment freiner la prolongation de Kylian Mbappé. En outre, ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi sont qualifiées de « très tumultueuses ». Selon As, le président qatari a même déjà identifié son successeur : Fabio Paratici. L’ancien directeur sportif de la Juventus Turin est libre mais serait proche de filer à Chelsea où il retrouverait Antonio Conte. Rien n’est toutefois encore signé.