PSG : Doha vise un nouveau remplaçant pour Galtier, le FC Barcelone s’étrangle !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Les jours de Christophe Galtier sur le banc du PSG seraient toujours comptés. Malgré les succès de prestige à Nice (2-0) et contre le RC Lens (3-1), L’Équipe croit savoir que le technicien marseillais devrait être remercié en fin de saison. Si plusieurs noms ont déjà été évoqués pour le remplacer cet été, The Sun révèle que Nasser Al-Khelaïfi et l’émir du Qatar apprécient beaucoup Mikel Arteta.

Le FC Barcelone pense à Arteta pour l’après Xavi

Auteur d’un bon travail à Arsenal, l’Espagnol de 41 ans est sous contrat jusqu’en 2025 et a suspendu les discussions avec les Gunners au sujet d’un nouveau bail car il souhaite se concentrer pleinement sur la course au titre. Le PSG pourrait tenter de s’engouffrer dans la brèche concernant le technicien ibérique, qui présente l’avantage de connaître la L1, d’avoir joué au PSG et de parler français. Dernier détail d’importance : le FC Barcelone et Manchester City pensent à lui pour le futur, après les mandats de Xavi et Pep Guardiola.