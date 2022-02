PSG : Donnarumma évacue une grosse galère avec Navas avant Rennes et le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Gianluigi Donnarumma (22 ans) reste imperturbable. À l’approche du match le plus important de la saison du PSG, face au Real Madrid mardi en 8es de finale de la Ligue des champions (21h), le meilleur joueur du dernier Euro est très calme et gère très bien la concurrence frontale avec Keylor Navas (35 ans).

« Je ne sais pas ce que lui en pense, mais moi ça me va, et tout le monde ici me montre que je suis important. Je donnerai tout pour le PSG. Ce n'est pas vrai qu'il y a des étincelles avec Keylor. Nous avons une bonne relation, a-t-il affirmé dans La Gazzetta dello Sport. Le président Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo m’ont non seulement fait comprendre qu’ils me voulait vraiment, mais chaque jour ils me font sentir leur proximité. Je suis très heureux et fier d’être ici. »

Au-delà d’envoyer des fleurs à ses dirigeants, le portier italien a dit tout le bien qu’il pensait du PSG après un départ tumultueux de l’AC Milan l’été dernier. « Je crois que le PSG a toujours été dans mon destin. Ils m’ont suivi pendant des années et m’ont toujours fait ressentir leur intérêt. Il fallait donc que ça se passe comme ça, poursuit-il. Jouer ma première C1 ici est quelque chose d'unique. C'est normal que le club suscite toutes ces attentes. Ce sera un match difficile face au Real, mais on peut se battre pour gagner et arriver au bout, c'est l'un de nos objectifs. »

