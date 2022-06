PSG : Donnarumma s’embrouille, Pochettino dit bye bye à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le sort de Mauricio Pochettino au PSG est presque réglé. Alors que Luis Campos milite pour l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc cet été et que Doha lui préfère un certain Zinédine Zidane, le technicien argentin est sur la sellette. Un accord à l'amiable a donc été trouvé pour qu'il quitte le club avec son staff avec un chèque compris entre 15 et 20 millions en guise d’indemnité.

Libre et sur le marché, Pochettino va chercher à rebondir et a déjà identifié sa prochaine destination. Le Telegraph explique qu'il souhaite revenir en Premier League. Un championnat qu'il connaît sur le bout des doigts après y avoir officié sur le banc de Southampton et Tottenham. Problème : aucun grand club n’a de banc à lui proposer actuellement.

Le PSG a un autre problème à régler : Gianluigi Donnarumma s’est fait remarquer avec la sélection italienne en se prenant le bec avec un supporter. Dans un petit film, on voit le gardien du PSG aller à la rencontre de l’individu qui portait un maillot de l’AC Milan pour s’expliquer avec lui. L’Italien de 23 ans a fusillé du regard l’homme avant de l’inviter à arrêter de l’insulter. L’ancien portier lombard a ensuite été rapidement ramené vers le bus de son équipe par les membres de la sécurité.

Pour résumer Alors que Mauricio Pochettino est poussé vers la sortie par les dirigeants du PSG, Gianluigi Donnarumma s’est fait remarquer en mal dimanche avec la sélection italienne en se prenant le bec avec un supporter de l'AC Milan.

Bastien Aubert

Rédacteur