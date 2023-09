PSG, Équipe de France - Mercato : un nouveau cador des Bleus rouvre la porte à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Dans sa gestion hasardeuse des gardiens, QSI a fait quelques victimes de taille au PSG. En premier lieu, on pense à Mike Maignan. Formé à Paris, le gardien a été soumis à une concurrence étrangère qui a empêché sa progression avant de se résigner à rallier le LOSC en août 2015. La carrière de Maignan a alors décollé, l’intéressé rejoignant l’AC Milan en juin 2021 et plus récemment l’équipe de France pour assurer la succession du grand Hugo Lloris.

« Pour le futur, on ne peut pas savoir »

Depuis, le portier de 28 ans ne garde pas d’amertume envers le PSG et serait même prêt à y revenir à l’avenir. « J’ai déjà joué contre eux quand j’étais à Lille, donc ce n’est pas un terrain que je ne connais pas, a-t-il commenté dans des propos liés à la Ligue des champions et relayés par Foot Mercato. Ce sera un grand match, à un rythme élevé, comme j’aime (...) Je suis Parisien, mais aujourd’hui je suis sous contrat à l’AC Milan. Et pour le futur, on ne peut pas savoir. »

