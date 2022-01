PSG, OM, FC Barcelone, ASSE - Mercato : Paris et Marseille se seraient renseignés sur Aubameyang

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Et voilà donc un dossier de plus au PSG. Qui, en raison de ses ambitions et de ses finances, ne manque pas de solutions à chaque mercato, qu'il soit hivernal ou estival. Cette fois, le dossier concerne l'attaquant des Gunners d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, récemment revenu du Cameroun et de la CAN avec un contrôle positif au Covid-19.

L'ancien attaquant de l'ASSE, poussé vers la sortie à Arsenal, en raison de son comportement, est suivi par pléthore de clubs. Et selon Sky Sports, le PSG est désormais dans la liste avec le Milan AC, la Juventus Turin, l'OM et le PSG. Si Paris peut bien entendu supporter le salaire du Gabonais, on ne voit pourtant pas trop l'utilité d'un tel transfert, sachant que Pochettino et Leonardo ont ce qu'il faut dans l'effectif et qu'ils ne parviennent toujours pas à résoudre la problématique Icardi.

A suivre...