PSG, FC Barcelone, Juventus - Mercato : Dybala hésite entre deux clubs

Faute d'accord pour une prolongation de son contrat, Paulo Dybala quittera libre la Juventus Turin lors du prochain mercato estival, comme confirmé fin mars par l’administrateur délégué de la Vieille Dame, Maurizio Arrivabene. Reste à savoir où rebondira l'attaquant argentin.

Le PSG et l'Inter Milan se bataillent Dybala

Alors que le FC Barcelone et Xavi auraient recalés La Joya, ce dernier hésiterait entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan pour son avenir, selon les indiscrétions du journaliste italien, Nicolò Schira. L'Atlético Madrid et des clubs de Premier League seraient également intéressés pour récupérer l'ancien de Palerme. Mais c'est bien le PSG et le champion d'Italie en titre qui auraient les faveurs de Paulo Dybala. Dernièrement, Arsenal s'est aussi mis sur les rangs.

#Inter leading the race to sign Paulo #Dybala as a free agent in summer. Joya prefers Nerazzurri (positive meeting) and #PSG (only a conference-call) bids over #AtleticoMadrid. As anticipated an intermediary (F.Trimboli) is also working on #PremierLeague’s market. #transfers https://t.co/4RCB0eizu6 — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 5, 2022

Pour résumer En fin de contrat en juin prochain avec la Juventus Turin, Paulo Dybala, qui aurait été recalé par le FC Barcelone, hésiterait entre le Paris Saint-Germain l'Inter Milan pour son avenir.

Fabien Chorlet

Rédacteur