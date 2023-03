PSG, FC Barcelone : l’émir du Qatar a pris une décision radicale pour l’avenir de Messi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Lionel Messi (35 ans) sera un joueur libre dans trois mois et personne ne sait dans quel il jouera la saison prochaine. En discussions avec le PSG pour une prolongation de contrat, l’attaquant argentin est également courtisé par l’Inter Miami, le FC Barcelone et l'Arabie saoudite. Face à cette concurrence, l’émir du Qatar est entré en jeu. Selon Mundo Deportivo, ce dernier a ordonné a Nasser Al-Khelaïfi, de prolonger le contrat de Messi coûte que coûte. Du côté du Barça, Laporta ne bougera pas tant que il n'aura pas clairement indiqué son désir de revenir au club. Le Barça sait que, financièrement, il ne rivalisera pas avec les autres offres de Messi et insiste sur le fait que son retour dépend de son désir de revenir. Du côté de Messi, le journal catalan affirme qu’il est en contact direct avec certains joueurs du Barça, comme Sergio Busquets. En plus de cela, l’Argentin est en pourparlers directs avec Xavi pour un éventuel retour cet été. L'État du Qatar a ordonné a Khelaifi, de prolonger le contrat de Messi coûte que coûte. Du côté du Barça, Laporta ne bougera pas pour Messi tant que il n'aura pas clairement indiqué son désir de revenir au club. Le Barça sait que, financièrement, il ne rivalisera pas avec les… pic.twitter.com/jTbJPZgzAP — FR Barça (@FRBarca_) March 26, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur

