PSG, FC Barcelone - Mercato : accord de principe trouvé entre Messi et Paris !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi se rapproche chaque jour un peu plus d'une prolongation au Paris Saint-Germain. En Argentine, on annonce même un accord de principe entre le récent champion du monde et le club de la capitale.