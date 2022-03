PSG, FC Barcelone - Mercato : accusé de tous les maux, Neymar est bien lâché par Doha !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il prend cher, Neymar, depuis mercredi dernier et l'élimination du PSG de la Champions League. Blessé depuis fin novembre, le Brésilien a tout fait pour être rétabli afin d'affronter le Real Madrid. S'il a brillé à son entrée lors du match aller (1-0), il a déçu au retour (1-3). Et a droit aujourd'hui à des critiques venues de toutes parts, en plus des huées du Parc des Princes, au même titre que son ami Lionel Messi.

Doha ne veut plus de lui !

Sur France Bleu Paris, le journaliste Stéphane Bitton estime que le début des ennuis pour le projet parisien remonte à 2017, avec le recrutement pharaonique de Neymar ! "2017, c’est l’année de la remontada et l’arrivée de Mbappé et Neymar. Peut-être que tout s’explique en partant de là. 2017, c’est aussi la marque PSG qui s’associe à la marque Neymar. Ce sont les paroles d’Al-Khelaïfi lors de la présentation du Brésilien au Parc des Princes. Le Brésilien est bien plus grand que le Paris Saint-Germain à l’époque, même trop grand pour un club qui court toujours après une victoire en Ligue des champions. Ce que je veux dire, je ne m’en prends pas à Neymar le joueur mais au système qui a été mis en place à partir de son arrivée. En 2017, les dirigeants donnent les clés du camion à un super joueur mais surtout à une superstar qui a le sens de la fête et qui l’assume. Neymar est tout sauf un leader, il ne l’a jamais été, tout sauf un exemple, et il ne le sera jamais. L’homme est certainement attachant mais c’est là que le PSG bascule dans l’ingérable. Le Qatar passe tout à Neymar, les autres s’y engouffrent, le PSG n’a plus de leader, ni sûr, ni en dehors du terrain. Ibrahimovic est parti depuis un an, Thiago Motta prépare sa sortie et Kylian Mbappé, à l’époque, est encore trop jeune."

Visiblement, l'émir du Qatar a fait la même analyse de la situation ! En effet, le site Foot Mercato assure que le PSG propose depuis plusieurs mois Neymar à différents clubs, dont le FC Barcelone ! Les dirigeants parisiens ne s'opposeront pas à un départ en fin de saison, et ce alors même qu'ils ont tout fait pour le prolonger il y a à peine un an. FM croit savoir que cette décision a été validée par Doha. On se dirige donc vers la fin de l'aventure pour Neymar au PSG. Même si, comme l'a expliqué RMC ce matin, il sera bien difficile de lui trouver un club susceptible de payer à la fois une belle indemnité à Paris et un gros salaire au joueur...

