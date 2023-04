PSG, FC Barcelone - Mercato : Al-Khelaïfi prend le dossier Messi en main

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Après son mondial parfait, couronné par le fameux Graal qu’est la Coupe du Monde, Lionel Messi était dans les petits papiers du PSG pour une prolongation. Seulement, l’affaire a tardé et aujourd’hui, la situation de l’Argentin est bien plus complexe. Rien n’est désormais moins sûr que la poursuite de son aventure parisienne, et le Barça compte bien en profiter.

Le retour d’Al-Khelaïfi aux commandes

Pour éviter que l’affaire soit un nouveau fiasco pour le PSG, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui s’est lui-même mis en charge du dossier pour représenter l’institution de la meilleure des manières. Pas sûr non plus que ce soit suffisant pour convaincre Messi, qui a toujours rêvé d’un retour dans son club formateur lorsque cela serait possible.