PSG, FC Barcelone - Mercato : Antonella, meilleure alliée de Leonardo pour recruter Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Cette semaine, France Football a consacré un long dossier à la révolution que Pep Guardiola a initié à Manchester City. Une révolution à base de jeu, bien sûr, destinée à rendre les Citizens intraitables en Angleterre, où ils devraient reconquérir le titre de champion un an après l'avoir laissé à Liverpool, comme en Europa, où ils courent après leur première Champions League.

Dans cette même édition, l'hebdomadaire explique que Lionel Messi n'a aucun intérêt à quitter le FC Barcelone pour rallier City, justement à cause du nouveau plan de jeu de Guardiola, mais également parce que sa femme, Antonella Roccuzzo, préfèrerait largement aller à Paris pour une question de business : "A ces considération bassement matérielles, s'ajoute un accommodement personnel. Antonella, l'épouse discrète de Messi, elle aussi sous contrat avec Adidas, est devenue un mannequin dans le domaine du sportswear et du fitness, générant un important suivi sur les réseaux sociaux (13,5 millions de followers sur Instagram). Impliquée dans la mode, elle se verrait davantage vivre du côté de Paris ou Miami qu'à Manchester. Et on ne parle là de météo…".