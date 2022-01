PSG, FC Barcelone – Mercato : Antonella Roccuzzo a le blues, l'avenir de Messi relancé ?

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Si Lionel Messi (34 ans) a signé pour deux saisons au PSG et fait en sorte de donner le change en clamant son bonheur d'évoluer à Paris au sein d'une grande équipe, l'acclimatation de l'Argentin ne serait pas aussi simple en coulisses.

Antonella, les enfants, Xavi et les autres...

Si l'on en croit le média argentin El Nacional, Antonella Roccuzzo ne serait pas du tout heureuse dans la Capitale française. Surprise par la météo capricieuse (froid + pluie), gênée par la barrière de la langue dans une ville qu'elle ne maîtrise pas, la compagne de la Pulga aurait déjà demandé à son conjoint de rentrer à Barcelone en fin de saison. Une demande également formulée par les enfants du couple, nostalgiques de leurs amis laissés en Catalogne.

Du côté du Barça, on tente aussi de tirer profit de la situation pour rapatrier l'icône l'été prochain. Dani Alves et Xavi (désormais coach numéro 1 de l'équipe) appelleraient régulièrement Lionel Messi pour le convaincre de revenir le plus tôt possible. Des pressions auxquelles ne s'attendaient sans doute pas QSI quand ils avaient récupéré le phénomène l'été dernier...