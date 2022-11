PSG, FC Barcelone – Mercato : après Mbappé, virage à 180° pour l'avenir de Messi !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Ces derniers jours, une rumeur insistante a circulé concernant Lionel Messi. Selon plusieurs médias, l'Argentin était prêt à dire oui à l'Inter Miami de David Beckham en MLS et allait annoncer la chose après la Coupe du Monde. Une rumeur vivement démentie par son entourage alors que le PSG et le FC Barcelone songeait tous les deux à lui proposer un contrat.

Si le club floridien est bel et bien intéressé, il semblerait aujourd'hui que ce soit une autre tendance qui aient les faveurs de Messi. Si le septuple Ballon d'Or n'écarte en effet pas de filer en MLS à l'avenir, la « Pulga » ne verrait pas cette destination pour son avenir immédiat selon Sky Sports.

Aujourd'hui âgé de 35 ans, Léo Messi se verrait encore faire une ou deux saisons en Europe (2024 ou 2025) avant de faire le grand saut vers les Etats-Unis. Dans ces conditions, c'est bel et bien le PSG qui fait la course en tête. Du côté du Qatar, on a chargé Luis Campos de convaincre Messi du bienfondé de continuer encore un peu dans ce projet, qui pourrait être abandonné par Kylian Mbappé...