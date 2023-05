PSG, FC Barcelone - Mercato : Bernardo Silva répond à l'intérêt parisien

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Manchester City n'a fait qu'une bouchée du Real Madrid hier en demi-finale retour de la Ligue des champions (4-0). Accrochés au Bernabeu à l'aller (1-1), les hommes de Pep Guardiola ont passé la surmutipliée pour se faire respecter à l'Etihad Stadium, signant une performance collective de très haut vol. A titre individuel, Bernardo Silva a flambé avec un doublé et une prestation exceptionnelle à son actif.

"Cet été, on verra ce qu'il va se passer"

Récemment, on a ainsi appris que le PSG était revenu à la charge pour le recruter cet été. L'intéressé ne dit pas non. "Le programme, c'est terminer la saison, gagner la Premier League, gagner la FA Cup face à Manchester United et gagner contre l'Inter. Cet été, on verra ce qu'il va se passer", a-t-il répondu après la rencontre.