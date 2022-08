PSG, FC Barcelone - Mercato : City fait une annonce fracassante pour Bernardo Silva

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Bernardo Silva (28 ans) va rester à Manchester City cette saison. C’est Ferran Soriano qui en a fait l’annonce hier soir au micro d’El Chiringuito. « Si Bernardo Silva va rester chez nous ? Évidemment », a rétorqué le directeur sportif des Cityzens.

Podcast Men's Up Life

Aucune offre valable pour City

Alors que le FC Barcelone et le PSG, via Luis Campos, ont récemment ouvert le dossier Silva, les deux clubs devraient donc rester le bec dans l’eau à son sujet. Ce week-end, The Athletic affirmait déjà qu’aucune offre ne ferait changer d’avis le board mancunien pour le milieu offensif portugais.

✅"¿BERNARDO se QUEDA? POR SUPUESTO".



🎙️Ferran SORIANO, CEO del CITY, lo confirma a @10JoseAlvarez.



👉Lo vemos en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/iyMkOP3f8L — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 23, 2022

Pour résumer Dans les petits papiers du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone sur cette fin de mercato, Bernardo Silva (28 ans) ne devrait pas quitter Manchester City cet été. Foi de l’influent Ferran Soriano. Fin des rêves pour les deux clubs ?

Bastien Aubert

Rédacteur