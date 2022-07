PSG, FC Barcelone - Mercato : contrarié par Scamacca, Campos à fond sur Lewandowski ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Alors que Robert Lewandowski semble se diriger vers le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain resterait toujours à l'affût pour recruter l'attaquant du Bayern Munich, selon les informations du Parisien.

Le plan du PSG pour Lewandowski

Mais le club de la capitale laisserait la priorité au club blaugrana dans ce dossier et devrait s'engouffrer dans la brèche qu'au cas où le Barça et le Bayern Munich ne trouvent pas d'accord pour le transfert du Polonais. Et même si Robert Lewandowski venait à être recruté, les dirigeants parisiens voudraient tout de même recruter Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Hugo Ekitike (Stade de Reims).

Au sujet de l'attaquant italien, le bât blesse. Selon Sky Italia, West Ham a déjà formulé une offre à Sassuolo à hauteur de 40 millions d'euros. Ce qui s'approche considérablement de ce que demande l'écurie italienne, qui attend un montant situé entre 45 et 50 millions d'euros pour son buteur de 23 ans. « La possibilité de doubler le PSG est réelle », indique même la publication italienne, alors que les deux clubs discutent des différents bonus à ajouter. Le PSG pourrait-il rester le bec dans l’eau et tout miser sur Lewandowski ?

