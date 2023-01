PSG, FC Barcelone - Mercato : coup de théâtre concernant l'offre d'Al-Hilal pour Messi !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Ce jeudi, le quotidien catalan Mundo Deportivo a annoncé que le club saoudien d'Al-Hilal, rival de la nouvelle équipe de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, envisagerait de faire une offre folle à Lionel Messi avec un salaire annuel de 300 millions d'euros.

Podcast Men's Up Life

L'offre d'Al-Hilal pour Messi serait du vent !

Mais à en croire le biographe de la Pulga, Guillem Balague, la star du Paris Saint-Germain, à qui il ne reste plus que six mois de contrat, ne serait pas intéressé par cette proposition exotique et n'aurait de toute façon pas reçu d'offre d'Al-Hilal. Le souhait du sextuple Ballon d'Or serait de rester en Europe. Ce qui renforce un peu plus l'idée d'une prolongation au PSG.

Lionel Messi: No Saudi Arabia offer for Paris St-Germain forward https://t.co/cR3BjSeDuQ — Guillem Balague (@GuillemBalague) January 13, 2023

Pour résumer Le biographe de Lionel Messi, Guillem Balague, a assuré que la star argentine n'aurait reçu aucune offre d'Al-Hilal. Le souhait du sextuple Ballon d'Or serait de rester en Europe. Ce qui renforce un peu plus l'idée d'une prolongation au PSG.

Fabien Chorlet

Rédacteur