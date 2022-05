PSG, FC Barcelone – Mercato : coup de théâtre dans le dossier Dembélé !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le feuilleton Ousmane Dembélé prend un nouveau tournant. L’ailier français du FC Barcelone arrive en fin de contrat avec le club catalan en juin prochain et n’a toujours pas prolongé son contrat. Courtisé par le PSG, le champion du monde 2018 possède également une offre de prolongation du club espagnol. Alors que son choix se porterait sur le club de la capitale, un coup de théâtre voit le jour.

“Le Parisien“ annonce qu’Ousmane Dembélé ne rejoindra pas le club de la capitale lors du mercato estivale. L’ailier français du FC Barcelone n’entre pas dans les plans de Luis Campos, qui va devenir le nouveau conseiller sportif du PSG.

🔵 INFO LE PARISIEN | Le champion du monde Ousmane Dembélé, ne rejoindra pas le PSG cet été



Adam Duarte

Rédacteur