PSG, FC Barcelone - Mercato : CR7 enrage, une offre monstrueuse va tomber pour Messi !

En fin de contrat en juin avec le PSG, Lionel Messi (35 ans) n'a pas encore décidé de son avenir. Prolongera-t-il avec le PSG, reviendra-t-il au FC Barcelone ou choisira-t-il une toute autre destination ? Telle est la question que toute la planète football se pose.

Hier, le journaliste espagnol Gerard Romero, toujours bien informé sur l'actualité du club blaugrana, a estimé à 60% les chances que Messi fasse son retour au FC Barcelone l'été prochain. En Arabie saoudite, on ne désarme pas pour autant.

Selon Rudy Galetti, après la dernière rencontre positive entre Al Hilal et le clan Messi, voilà que le club saoudien s'apprête à officialiser la proposition ! « L’offre (environ 600 M€/an) doublera le salaire de Cristiano Ronaldo. Le ministère des Sports soutiendra les pourparlers pour faciliter la conclusion de l'accord », précise le spécialiste des transferts.

🚨🗣️ After the positive last meeting between #AlHilal and #Messi, now the 🇸🇦 club is set to formalize the official proposal to the 🇦🇷.



💰 As told, the bid (ca. $400/year) will double #CR7's salary. Ministry of Sports will support the talks to facilitate closing the deal.🐓⚽ pic.twitter.com/0IvMbL9Hvo