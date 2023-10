PSG, FC Barcelone - Mercato : Beckham veut faire le plus beau des cadeaux à Messi !

La rumeur d'une arrivée de Luis Suarez à l'Inter Miami commence à prendre de l'ampleur, si bien que Gerardo Martino, le coach de la franchise floridienne a récemment donné son avis sur le sujet.

Et selon Ekrem Konur, le journaliste turc spécialisé dans les transferts, la volonté de David Beckham de reconstituer le duo entre l'Argentin et l'attaquant uruguayen est avérée. A 36 ans, Suarez est sous contrat avec Gremio jusqu'en décembre 2024. En forme, il a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives lors de ses 8 derniers matches avec le club brésilien.

