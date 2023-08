PSG, FC Barcelone - Mercato : Dembélé provoque une première polémique à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ousmane Dembélé n’est pas un joueur comme les autres. Grand ami de Kylian Mbappé dans le vestiaire de l’équipe de France, le nouveau venu au PSG fait déjà parler de lui au-delà du rectangle vert. En cause ? Une clause incluse dans le contrat d’un joueur qui n’aurait pas été transféré au montant de sa valeur sur le marché.

Un pacte secret avec le Barça ?

« Ce qui ne colle pas, c'est que le FC Barcelone a annoncé avoir reçu 35,4 millions du PSG. Si, au fil du temps, Mousa Sissoko et Dembélé ne poursuivent pas le FC Barcelone en justice, ce sera pour une seule raison : parce qu'ils ont conclu un accord officieux et secret », révèle Sport ce samedi. Toujours d’après le journal catalan, ce ce pacte serait acté compte tenu de la situation économique compliquée du FC Barcelone, du respect du fair-play financier et des difficultés à enregistrer les joueurs. Pour les dirigeants catalans, avoir 15 millions d'euros en plus est un soulagement. Mais le dossier fait forcément polémique.

