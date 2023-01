PSG, FC Barcelone - Mercato : deux freins pour la prolongation de Messi à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Lionel Messi (35 ans) et le PSG, c’est une affaire qui roule. Arrivé dans la capitale à l’été 2021, l’attaquant argentin s’est fait une place de choix dans la rotation de Christophe Galtier et a même réussi la prouesse de la réintégrer pas plus tard que ce mardi avec le titre de champion du monde.

Désormais, l’heure est aux négociations avec une prolongation de contrat en vue. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que celle-ci devrait être entérinée d’ici à la fin du mois de janvier même si quelques détails restent encore à régler entre les deux parties.

« On doit régler des petits détails, dit-on au PSG. Mais ils ont leur importance. » Ils portent notamment sur la durée et la rémunération. « Hier, on a vu un Messi très heureux et un Camp des Loges très content de le retrouver en champion du monde », conclut un habitué.