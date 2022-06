PSG, FC Barcelone - Mercato : Di Maria va bientôt donner sa réponse pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Où jouera Angel Di Maria la saison prochaine, lui qui vient de quitter le PSG après sept années de bons et loyaux services dans le club de la capitale ? Pour poursuivre sa carrière, l’Argentin disposerait d’un intérêt très concret et d’une offre de la Juventus. Selon Revelo, le club turinois a proposé un contrat d’un an plus une année en option à Angel Di Maria.

Mais de son côté l’attaquant de 34 ans, devenu le meilleur passeur de l’histoire du PSG, préfèrerait rejoindre le FC Barcelone, en accord avec sa famille. Mais l’international argentin (122 sélections) ne voudrait pas attendre le Barça alors qu’il n’a aucune garantie du club catalan. En attendant, Revelo ajoute qu’Angel Di Maria donnera sa réponse définitive à la Juventus dans les prochaines heures.

¡LA DISYUNTIVA DEL ÁNGEL! Libre en el mercado 💸, Ángel Di María ⚡🇦🇷 se debate entre Juventus 🇮🇹 o FC Barcelona 🇪🇸. Prefiriendo al cuadro español, lo cierto es que el italiano ha tomado firme postura 🧐 y buscar cerrar su fichaje pronto, según comentó el medio Revelo 🗞. pic.twitter.com/6qjkEv28hF — GOLPERU (@GOLPERUoficial) June 18, 2022

Pour résumer Pisté par la Juventus après son départ du PSG, Angel Di Maria (34 ans) souhaiterait rejoindre le FC Barcelone pour poursuivre sa carrière. L’international argentin devrait donner sa réponse définitive dans les prochaines heures.

Adrien Deschepper

Rédacteur