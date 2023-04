PSG, FC Barcelone - Mercato : finalement ni Paris ni le Barça pour Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Les informations de ce mardi concernant Lionel Messi sont unanimes pour dire qu'une prolongation à Paris n'est plus d'actualité. L'Argentin s'est fait siffler par les supporters du PSG dimanche contre Lyon, il croule sous les critiques depuis son arrivée en France et sa famille ne veut plus rester dans la capitale. Direction Barcelone, donc ? Ce serait l'idéal pour les Messi. Sauf que l'attaquant n'a toujours pas pardonné à Joan Laporta son départ à l'été 2021 et que les Blaugranas ont des finances dans le rouge. Plusieurs anciens dirigeants assurent d'ailleurs que cette rumeur serait un simple écran de fumée pour faire oublier aux supporters l'affaire Negreira.

Il pourrait rester en Europe même sans retourner à Barcelone

Que va-t-il bien se passer pour Messi dans ces conditions ? Marca annonce que la troisième voie est pour le moment la plus probable. Cette troisième, c'est tout ce qui ne concerne pas Paris et Barcelone. Ça peut être l'Inter Miami, qui l'attend depuis longtemps, un autre club de MLS, l'Arabie Saoudite, un retour à Newell's pour boucler la boucle ou... un autre club européen. Car l'attaquant aurait toujours la volonté de jouer au plus haut niveau en 2023-24. Et il serait à l'écoute d'un challenge attractif financièrement et sportivement, comme a pu l'être Paris en 2021. Reste à en trouver un...