PSG, FC Barcelone – Mercato : Kanté, décision imminente 

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de N'Golo Kanté alimente les discussions. The Athletic révélait que l'international français, convoité par le PSG et le FC Barcelone, en fin de contrat à Chelsea, avait reçu une proposition de prolongation des Blues, jusqu'en 2026. Une information confirmée ce samedi par Nicolo Schira.

Selon Foot Mercato, Chelsea attend désormais la réponse du Français, « qui ne devrait plus tarder. »

