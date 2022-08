PSG, FC Barcelone - Mercato : l’émir du Qatar enclenche sa prolongation, Messi va le snober !

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Le PSG est tombé sur un os avec Lionel Messi. Après une première saison en dents de scie sous les couleurs parisiennes, l’attaquant argentin (35 ans) semble enfin parti sur de nouvelles bases cet été. Du côté de Doha, on s’en est visiblement rendu compte.

Depuis plusieurs semaines, une prolongation est ainsi dans les cartons dans les hautes sphères du PSG. Celle-ci serait d’un an supplémentaire, à la fin de son bail actuel en juin 2023. Sauf que l’ancien crack du FC Barcelone n’entend pas y donner suite... pour le moment !

« Le PSG entend proposer une prolongation d’un an la semaine prochaine ou dans deux semaines au plus tard mais Messi ne veut rien savoir avant 2023 et la fin de la Coupe du Monde, a assuré Dario Montero hier soir sur le plateau de l’émission El Chiringuito. Paris, MLS, Barcelone... Il ne décidera rien avant l’année prochaine. »