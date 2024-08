PSG, FC Barcelone Mercato : un des deux clubs a pris la pole pour Coman

Poussé vers la sortie au Bayern Munich malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Kingsley Coman (28 ans) ne compterait pas tant d’options de rebond que ça. Si le FC Barcelone a été évoqué plus tôt dans le Mercato, les Blaugranas vont tenter de faire Nico Williams en plus de Dani Olmo et ne compte pas s'activer pour le Champion du Monde 2018 à l'instant t même s'il reste un plan B apprécié d'Hansi Flick. Quant à Manchester City, évoqué depuis le départ de Julian Alvarez à l’Atlético Madrid, les Champions d’Angleterre n’ont pas bougé à ce jour selon Sky Germany.

Même du côté du PSG, Kingsley Coman ne semble pas être une opération prioritaire. Florian Plettenberg assure en effet que si le natif de Paris peut partir en prêt avec option d’achat ou obligation d’achat, le club de la Capitale n’a pour l’heure mené que des discussions informelles. Discussions qui suffisent cependant au Paris Saint-Germain pour être en pole sur le dossier.

Aucune discussion « avancée » n’est à ce jour à noter sur ce dossier même si les bonnes relations commerciales entre le PSG et le Bayern pourraient permettre au club français de boucler rapidement le retour de l’enfant prodige.

🚨🌪️ Kingsley #Coman, with 27 minutes against Spurs tonight.



As revealed, 28 y/o winger can leave FC Bayern on loan with an option or obligation to buy.



We‘ve been told, there’s no concrete interest from ManCity yet.



Most concrete option at this stage: Paris Saint-Germain.… pic.twitter.com/np6lgX5yB6