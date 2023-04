PSG, FC Barcelone - Mercato : l'UEFA menace de torpiller le retour de Messi en Catalogne !

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Hier lundi, Joan Laporta a montré les crocs concernant l'affaire Negreira au cours d'une conférence de presse lunaire. Selon le président du FC Barcelone, son club n'a rien à se reprocher et est victime d'une campagne de diffamation orchestrée par le Real Madrid. Ça ne semble pas être l'avis de tout le monde. En effet, Marca annonce que l'UEFA, qui a ouvert une enquête au sujet d'une éventuelle corruption des arbitres espagnols par le club catalan, pourrait sanctionner les Blaugranas sans attendre le verdict de la justice espagnole. L'idée serait tout simplement de refuser la demande de participation des Catalans à la prochaine Champions League. Le FCB pourrait alors faire appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport mais cela prend du temps.

Sans Champions League, Messi reviendra-t-il quand même ?

Or, cette menace pourrait obscurcir l'horizon du Barça en impactant notamment son mercato. En effet, Ilkay Gündogan et surtout Lionel Messi auront-ils envie d'y signer pour simplement participer aux compétitions nationales ? L'Argentin rêve de décrocher une cinquième Champions League après les sacres de 2006, 2009, 2011 et 2015. C'était son objectif avoué en signant au PSG et c'est parce qu'il reste sur deux échecs humiliants qu'il va quitter la France. Sans C1 et malgré son attachement à Barcelone, reviendra-t-il y terminer sa carrière ? On peut en douter. Surtout que ne pas jouer la plus rémunératrice des compétitions constituerait un coup dur pour le Barça, déjà dans le rouge. L'UEFA pourrait donc jouer un très mauvais tour au géant catalan...

Consultez la fiche de Lionel Messi