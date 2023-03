PSG - Mercato : la MLS prête à une révolution pour accueillir Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans les colonnes de The Athletic, le patron de la MLS, Don Garber, s'est exprimé sur la possible arrivée de la Pulga à l'Inter Miami, expliquant qu'il était prêt à tout pour le faire venir dans son championnat. "Vous avez peut-être affaire au joueur le plus spécial de l’histoire de ce sport. Si vous vendez quelque chose qui appartient au collectif, le collectif doit l’approuver. Donc, quelle que soit la décision de Jorge Mas (propriétaire de l’Inter Miami), avec l’aide de Todd Durbin (vice-président exécutif de la MLS) pour structurer quelque chose, si nous avons l’opportunité de le faire, ce sera en dehors des sentiers battus. Il faudrait structurer un accord qui convienne à Messi et sa famille. De quelle façon ? Honnêtement, nous ne le savons pas aujourd’hui."

Lionel Messi’s potential move to #MLS has seemed more hopeful by the day.@PaulTenorio & I sat with MLS commish Don Garber & talked about just how creative the league might have to get to lure him here.



Unquestionably, it will be MLS’s biggest-ever deal.https://t.co/Cgj6KihJCy