PSG, FC Barcelone - Mercato : la vérité éclate dans le dossier Bernardo Silva !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le charme du mercato. Avec ses innombrables rumeurs et ses arrivées paraît-il certifiées. Ce fut le cas pour Bernardo Silva, longtemps annoncé au PSG et au FC Barcelone. Résultat, le Portugais de Manchester City a finalement prolongé jusqu’au mois de juin 2026.

Trois propositions

L'occasion pour le père du joueur, dans des propos accordés au quotidien espagnol, Sport, de revenir sur cet été agité. "Il y avait un désir de garder Bernardo à City. Les choses étaient structurées et la décision a été prise les pieds sur terre. En fait, il y avait une proposition et une intention d’acheter en Arabie saoudite, qui a commencé en juin. Il y a eu aussi une approche très forte, avec proposition et volonté de la part du PSG. Et il y avait une continuité dans l’intérêt de Barcelone, qui année après année a voulu Bernardo dans l’équipe."

