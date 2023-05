FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta prêt à sacrifier deux pépites pour Messi ?

Deux ans après son arrivée, Lionel Messi devrait quitter le PSG cet été. En fin de contrat, l'Argentin est en plein divorce avec le club de la capitale et un retour au FC Barcelone est plus que jamais programmé. Le préside t Joan Laporta l'a dit : il fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire revenir Messi.

Le Barça doit respecter le Fair play financier et convaincre LaLiga. Pour ce faire, Laporta pourrait se résoudre à laisser partir plusieurs joueurs. Selon Fabrizio Romano, il envisagerait notamment une vente des deux pépites Ansu Fati et Ferran Torres, en cas de belle offre, et ce même si les deux joueurs veulent rester en Catalogne. Ruben Neves (Wolverhampton), lui, serait en salle d'attente, priorité étant faite à la Pulga.

Barça won’t give up on Leo Messi deal. Club insisting on green light from La Liga — Ansu Fati and Ferrán Torres both want to stay, but with huge bids this could change. 🔵🔴 #FCB



Meanwhile, Rubén Neves will wait for Barça; he’s not a priority target.



🎥 https://t.co/KngOa63Go8 pic.twitter.com/4HYyyAQBP3