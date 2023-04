PSG, FC Barcelone - Mercato : le Barça donne l’arrivée de Messi pour acquise !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Plus un jour ne passe en Espagne sans qu’on ne parle de l’avenir de Lionel Messi (35 ans). Lié au FC Barcelone, l’attaquant du PSG a passé quelques jours dans la Ciudad Condal et en a profité pour se rapprocher de ses vieux amis Jordi Alba et Sergio Busquets. La possible prolongation de ce dernier serait d’ailleurs un indice sur le futur personnel de « La Pulga »... que le Barça donnerait pour acquise en coulisses !